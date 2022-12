Qui aurait pu croire que pour accompagner la sortie du jeu horrifique de science fiction The Callisto Protocol, une bière allait sortir ?

L'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Cependant, les développeurs de The Callisto Protocol, Striking Distance Studios, se sont associés à une entreprise de bière du nom de Fieldwork pour créer un breuvage en édition limitée sur le thème du fameux jeu vidéo, et elle s'appelle même "Outer Way Stout". Tout un programme...

The Callisto Protocol va vous rendre saoul

Cette collaboration de produit étrange a eu lieu car l'équipe de Striking Distance a ouvert son studio à San Ramon, en Californie, non loin du restaurant de Fieldwork au City Center Bishop Ranch. On peut apprendre qu'une bonne quantité de développeurs sont allés chez Fieldwork pour boire un verre, alors les deux sociétés ont décidé de travailler ensemble pour créer... un concept de bière The Callisto Protocol. Fieldwork déclare à ce sujet :

Pendant que le jeu était en cours de conception au cours des trois dernières années, des membres clés de l'équipe de développement faisaient une courte promenade sur la route de Fieldwork pour déguster des bières artisanales et discuter des progrès de la journée sur leur nouveau jeu alors non annoncé. La sortie devenait un rituel car ils adoraient le dévouement que Fieldwork mettait en avant avec leurs bières uniques.

Maintenant vous avez une bonne excuse pour boire une bière en jouant à un jeu vidéo. Attention toutefois, pour le moment cette boisson (qui est tout de même à 9 degrés) n'est disponible en ligne qu'en Amérique du Nord. Difficile de savoir si cela arrivera un jour en Europe et surtout en France.

Enfin, rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, cela est consommer avec modération. De plus, la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant.