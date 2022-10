Tarzan est un personnage de fiction qui a été créé par Edgar Rice Burroughs en 1912. Et depuis 1918 cette œuvre a le droit à de nombreuses adaptations cinématographique, quasiment une cinquantaine et c'est sans compter l'adaptation en dessin animé de Disney.

Tarzan dans les mains de Sony Pictures Entertainment

Cette fois c'est Sony Pictures Entertainment qui va s'occuper du film Tarzan et si il n'y a pour le moment aucun réalisateur, producteur ou même scénariste on sait déjà que le film va se dérouler... au 21 eme siècle

L'histoire est de toute façon assez simple : un garçon orphelin élevé dans la jungle par des grands singe tombe amoureux d'une jeune femme nommée Jane, il quitte finalement la jungle pour elle, l'épouse et s'installe en Angleterre. Si cela a un certain charme et est plausible quand le tout se déroule dans les années 20, on a se sérieux doutes avec une action dans les années 2020...

La version la plus récente de Tarzan était The Legend of Tarzan de la Warner en 2016 avec Alexander Skarsgård dans le rôle principal, le film avait eu un beau succès avec pas moins de 350 millions de dollars dans le monde entier, de quoi attirer bien des convoitises.