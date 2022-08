Henry Cavill pourrait-il enfiler à nouveau la cape de Superman pour un hypothétique Man of Steel 2 ? Ce n'est vraiment pas sûr car l'acteur aurait pris une décision catégorique.

Henry Cavill de retour en Superman dans un Man of Steel 2 ? De nombreuses personnes en rêvent tant le rôle est taillé sur mesure pour l'acteur. Mais du côté du principal intéressé, ce ne serait pas dans ses projets... (snif).

Henry Cavill aurait dit non à Superman

Désolé d'être porteurs de la mauvaise nouvelle, mais si le bruit de couloir est vrai, alors Henry Cavill aurait refusé de reprendre son rôle de Superman. Et ce malgré une sollicitation de Warner Bros. C'est ce que Erik Davis du site Fandango a affirmé lors d'une discussion sur Twitter avec Umberto Gonzalez de The Wrap.

Umberto Gonzalez - Le multivers doit rester, s'ils veulent garder Sasha Calle (ndlr : l'actrice de Supergirl), amener un nouveau Superman ou ramener Henry Cavill. Erik Davis - Qu'as-tu entendu récemment à propos d'Henry, car de mon côté, j'ai entendu une histoire comme quoi Warner lui aurait demandé et qu'il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas revenir. via The Direct.

Pour Umberto Gonzalez, ce n'est pas fini. Selon lui, les dirigeants aiment beaucoup l'acteur et essaieront sûrement de le convaincre par tous les moyens. Un avenir incertain dans un univers DC encore une fois tout retourné. Mais le nouveau PDG de Warner, David Zaslav, a un plan sur 10 ans pour les films du DCEU et cite justement Superman.

Un autre problème qui pourrait se poser pour Henry Cavill, c'est le planning. La star de Man of Steel est engagé depuis quelques années dans la série The Witcher et pourrait être du projet Mass Effect d'Amazon Prime Video.

Faut-il perdre espoir ? Pas forcément. D'après The Rolling Stones, le film Supergirl serait annulé ce qui pourrait profiter à Superman... et peut-être à Henry Cavill si Warner parvient à négocier. Wait & see...