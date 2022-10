Cela va faire un bout de temps que les fans de la version de Superman d'Henry Cavill (qui sont extrêmement nombreux) veulent voir l'acteur renfiler la cape au cinéma. L'acteur lui même ne semble pas vouloir remiser le costume au placard. De nombreuses rumeurs suggèrent que Dwayne "The Rock" Johnson a entendu le cri des fans qui veulent plus de Cavill dans le DCEU, en parlant directement à Warner pour "défendre la cause". D'autant que les appels à voir "Superman Cavill" débarquer dans le film Black Adam ont été nombreuses.

Henry Cavill enfin de retour dans un film consacré à Superman ?

Henry Cavill dans le rôle de Superman.

Le toujours très informé David Faraci, rédacteur en chef du podcast Marvelvision assure que certaines preuves "en coulisses" suggèrent que Warner Bros. tourne un autre film Superman avec Henry Cavill. Ou du moins qu'un film est en projet, notamment grâce aux négociations de l'acteur Dwayne Johnson. Faraci expliqué que Johnson a fait pression sur Warner pour qu'ils approchent l'acteur. Evidemment il y a aussi une question de gros sous, et la production a surement pu sentir quelque chose de positif dans le fait de proposer la cape rouge à l'acteur une nouvelle fois.

Comme le rapporte TheDirect, le journaliste explique :

J'ai eu d'autres informations à ce sujet. Ce n'est pas très précis. Ce sont des informations sur les coulisses que j'ai trouvées fascinantes, à savoir que la raison pour laquelle Henry Cavill a repris le rôle de Superman dans Black Adam est que The Rock l'a exigé. Il a fait pression sur Warner Bros. pour qu'ils aillent voir Henry Cavill et qu'ils signent un nouveau contrat avec Henry Cavill, en disant notamment qu'ils allaient développer un nouveau film sur Superman. Et tout ça parce que The Rock a insisté.

The Rock, un véritable super-héros ? Voilà en tout cas une nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Ne serait-ce que pour revoir Cavill dans Black Adam qui est attendu pour le 19 octobre 2022 en France.