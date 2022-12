Comme souvent avec les adaptions au cinéma de jeux vidéo, Super Mario Bros. est très attendu par les fans même si il y a toujours quelques appréhendions. Notamment Outre-Atlantique avec la présence de Chris Pratt dans le rôle de Mario, ce qui a de quoi en refroidir plus d'un. En France les choses sont un peu différentes avec une VF de qualité et la présence de l'acteur Pierre Tessier, reconnu pour ses talents de doublage.

Quoi qu'il arrive le jeu semble posséder une animation fidèle aux jeux. Et histoire d'être encore plus fidèle, un animateur amateur a réalisé la bande annonce... avec les graphismes du jeu Nintendo 64.

Super Mario Bros. le film façon N64

Comme vous pouvez le voir, la vidéo est une reconstitution quasi image par image de la bande-annonce, avec des éléments authentiques de Super Mario 64.

Voici la bande-annonce tant attendue de Mario Movie, mais refaite en utilisant les graphismes de la N64 ! Au début du mois, j'ai réalisé une version partielle de la bande-annonce, mais je ne savais pas si quelqu'un serait intéressé par une version complète. Je vous ai mis au défi d'amener la première partie à 10 000 likes, et vous avez largement relevé le défi ! Merci !

Bref une vision très nostalgique de la bande annonce qui sent bon les années 90 et qui prouve une nouvelle fois qu'avec des idées et l'aide de la technique, on peut tout faire. Ou presque. Ce rendu amateur est presque plus convainquant que la catastrophe de 1993 avec Bob Hoskins et John Leguizamo, respectivement dans le rôle de Mario et Luigi. Heureusement les deux acteurs ont pu se rattraper avec une belle carrière par la suite.

La sortie de Super Mario Bros. est prévue pour 2023 sans plus de précision en France ou à l'internationale. Mais cela ne devrait pas tarder.