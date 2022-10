En 1997 nous avons eu le droit à l'excellent film Starship Troopers du réalisateur Paul Verhoeven. Plus qu'un simple film de science fiction c'était un pastiche du genre et surtout une critique du militarisme et de l'héroïsme américain et de son complexe militaro-industriel.

La rumeur du jour pour Starship Troopers

Eh bien selon un rapport de giantfreakinrobot, Sony Pictures préparerait un reboot de la saga Starship Troopers. De quoi faire hurler les fans de Verhoeven, d'autant que le film a de grandes chances de perdre sa substantifique moelle au passage et de tout ce qui faisait son charme. Le film de 1997 étant lui même une adaptation très libre du roman original de 1959 qui fut écrit par l'auteur Robert Heinlein... Evidemment nous ne sommes jamais à l'abri d'une bonne surprise.

Vive critique du néo-fascisme et de l'autoritarisme, le film aurait en tout cas toujours un écho de nos jours puisque l'évolution du monde est tout de même assez proche de l'ambiance Guerre Froide des années 50. Ironiquement à sa sortie, le film a été largement considéré comme étant une promotion de ces thématiques alors que c'était justement l'exact inverse. Comme quoi le second degrés est un véritable art.

On peut comprendre pourquoi Sony cherche à en faire un reboot, cela reste une licence assez forte et une bonne arme malgré l'arsenal Disney et Warner Bros qui se trouve en face. Pour mémoire, le film Starship Troopers de 1997 mettait en vedette les acteurs Casper Van Dien, Denise Richards et Neil Patrick Harris. À jamais dans nos cœurs pour avoir apporté une telle crédibilité au film.

