L'une des caractéristiques les plus connues de Maitre Yoda dans Star Wars c'est évidemment sa façon si particulière de s'exprimer en anastrophe. C'est à dire qu'il renverse volontairement ou non l'ordre habituel des mots. C'est évidemment sans compter son désir constant de parler en énigme pour chacune de ses interventions. Mais se pourrait-il que le plus sage des jedi se moque de nous depuis le début avec tout ça ?

Une nouvelle révélation dans la nouvelle série Star Wars

Alors que l'on pense que cette caractéristique de parole est liée à sa race, une nouvelle information démontre l'inverse. C'est en effet dans la nouvelle série Star Wars Tales Of The Jedi que l'on peut apprendre la nouvelle comme l'explique cet amusant tweet :

J'AI UNE INFORMATION IMPORTANTE, YADDLE PARLE NORMALEMENT DANS LA NOUVELLE SÉRIE STAR WARS CE QUI VEUT DIRE QUE YODA EST JUSTE UN PETIT GOBLIN SOURNOIS QUI PARLE PAR ÉNIGMES POUR LE PLAISIR.

Le ton est donné. Notons d'ailleurs que Yaddle est avec Grogu le seul personnage connu appartenant à la même espèce que celle de Yoda. Il ne reste plus qu'à attendre que le divin enfant puisse parler lui aussi pour ôter tout doute sur la question. En attendant, Yoda reste l'un des personnages les plus appréciés de la saga Star Wars pour sa sagesse et son coté malicieux. C'est aussi l'un des protagonistes les plus mystérieux et sa façon de parler (outre l'absence d'information sur sa jeunesse) y est surement pour quelque chose.