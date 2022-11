Disney+ enchaine les séries Star Wars et l'une d'entre elle n'est autre que Star Wars The Acolyte qui se concentrera sur les sith.

Etant donné que nous avons eu le droit à plusieurs séries sur les jedi dont Ahsoka qui doit sortir en 2023, c'est au tour des sith d'avoir le droit à un coup de projecteur avec Star Wars The Acolyte. Celle nouvelle création devrait s'attarder sur les sith et se dérouler pendant la Haute République, soit quelque part entre -300 et -100 avant la Bataille de Yavin. L’intrigue de cette série tourne autour d'une enquête criminelle menée par un maître Jedi et son ancien padawan qui vont découvrir très vite que l'origine des crimes est bien plus sombre que prévue.

Un casting pour Star Wars The Acolyte avec une star de Matrix

L'actrice Carrie-Anne Moss va jouer dans la série.

Bonne nouvelle la production de Star Wars The Acolyte vient de débuter et c'est une bonne opportunité de présenter le casting presque complet. Comme l'annonce le très sérieux journal Variety, la série mettra en vedette :

Amandla Stenberg (Hunger Games)

Lee Jung-jae (Squid Game)

Manny Jacinto (Nine Perfect Strangers)

Dafne Keen (His Dark Materials)

Jodie Turner-Smith ( Queen & Slim)

Rebecca Henderson (Inventing Anna)

Charlie Barnett (Poupée russe)

Dean-Charles Chapman (1917)

Carrie-Anne Moss (The Matrix).

On ne sait évidemment pas quel rôle joueront chacun des acteurs et on ne sait pas non plus si cette nouvelle série sera aussi l'occasion de croiser des personnages connus comme Yoda. Pour le reste des personnalités, Leslye Headland est la showrunner et la productrice exécutive et elle réalisera également le premier épisode. Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King et Jason Micallef sont eux producteurs exécutifs.

Il ne reste plus qu'à attendre quelques mois pour avoir d'autres informations à se mettre sous la dent avec pourquoi pas un premier teaser en début d'année 2023.