Enfin une bonne nouvelle pour les fans de Star Wars, un nouveau film est enfin officiellement sur les rails. Et on connait quelques informations.

Une fois encore quand il s'agit d'une information Star Wars, Deadline n'est jamais très loin pour une révélation exclusive. Cette fois il s'agit tout simplement d'un nouveau film dans les tuyaux avec deux noms à la clé dont une réalisatrice du MCU, rien que ça.

Star Wars donne des nouvelles pour le grand écran

Ainsi le scénario de prochain film Star Wars a été confié à l’auteur Damon Lidenlof dont on connait le travail sur la série Lost (rien que ça), The Leftovers ou encore Watchmen. Pour la réalisation, Disney est allé chercher du coté du MCU avec la talentueuse Sharmeen Obaid-Chinoy, une metteuse en scène qui a réalisée plusieurs épisodes de la très récente série Ms. Marvel.

Pour l'instant la production n'est même pas encore en route et on ne sait absolument rien du film officiellement. Mais d'après The Hollywood Reporter le projet de film Star Wars est conçu comme étant un projet autonome, qui, en cas de succès, pourrait conduire à plus de films et donc potentiellement une saga. Des sources du journal affirment aussi que l'histoire se déroulerait après les événements de Star Wars : L'Ascension de Skywalker de 2019 , bien qu'il ne s'agirait pas d'une continuation de la saga Skywalker pour autant.

Bref encore beaucoup de mystères mais visiblement il serait possible d'y revoir plusieurs personnages de la saga.

Avec toutes ces informations, Disney donne sérieusement l'impression de ne pas savoir où aller avec sa saga. Comme si l'entreprise était en train de tâtonner de peur de décevoir les fans (et donc aussi les investisseurs).