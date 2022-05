Avec les années le personnage de Ahsoka Tano est devenu un incontournable dans l'univers de Star Wars. Entre Clone Wars et The Mandalorian, il faut dire que la jedi a eu un bel espace d'expression.

La Jedi Ahsoka Tano est devenue culte avec le temps et c'est même l'un des personnages les plus appréciés par les fans. Ancienne élève d'Anakin Skywalker, nous avons eu l'occasion de la voir grandir et prendre de la maturité à travers la série Clone Wars et Rebels. Disney a bien compris qu'elle était dans le cœur des gens.

Ahsoka prend de l'ampleur

Aussi bien que nous avons même eu le plaisir de la voir "en vrai" dans la série The Mandalorian avec la magnifique interprétation de Rosario Dawnson. C'est d'ailleurs cette même actrice qui continuera de l'interpréter dans la série consacrée spin-off.

Bonne nouvelle la production d'Ahsoka vient de débuter comme on peut le voir sur le compter Twitter de Star Wars :

On peut notamment apercevoir le fameux chapeau de Dave Filoni qui sera aux manettes du projet. Dans cette série Ahsoka on sait que l'acteur Hayden Christensen sera aussi de retour. Soit dans le rôle de Dark Vador soit tout simplement dans le rôle d'Anakin Skywalker (pourquoi pas via des flashbacks). On peut même fantasmer d'un duel entre l'ancienne apprentie et son maitre comme nous avons eu le droit dans la série Rebels.

On ne sait pas grand chose du scénario mais on peut toutefois émettre l'hypothèse que la jedi pourrait par exemple être en quête d'un certain Grand Amiral Thrawn. On devrait en tout cas en savoir plus sur la vie du personnage et sur les évènements post-Ordre 66.

En attendant la sortie d'Ahsoka vous aurez le droit à une dose de Star Wars le 27 mai 2022 via la série Obi-Wan.