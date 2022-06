ATTEENTION RUMEUR : Une nouvelle rumeur suggère que l'acteur Cameron Monaghan, qui incarne le personnage principal Cal Kestis dans Star Wars Jedi: Fallen Order et dans sa suite Star Wars Jedi: Survivor pourrait avoir le droit à sa série live-action.

Une nouvelle grosse rumeur sur Star Wars

Ca reste évidemment à prendre avec des pincettes mais l'information vient de Kristian Harloff qui a travaillé pour Collider et qui a toujours été très lié à l'univers Star Wars. Notamment en proposant des interviews des acteurs de la saga.

Rumeur, rumeur, rumeur… Je dois dire que c'est non confirmé! Je l'ai eu de quelqu'un en qui j'avais confiance dans le passé, il me dit que qu'il y a un show sur Cal Kestis en préparation pour Disney Plus. La rumeur est que l'acteur Cameron Monaghan a en fait signé pour jouer le personnage de Star Wars Jedi: Fallen Order dans une série en live-action pour Disney Plus. Il n'y a pas de dates de production fixées, mais ma source me dit que cela va se faire.

Notons qu'il peut s'agir aussi d'une apparition dans un autre série de la saga SW. Pourquoi pas celle sur Ahsoka Tano qui pourrait faire sens. C'est d'autant plus plausible que le jeu vidéo a eu un certain succès et une belle aura auprès des fans et que le personnage reprend trait pour trait le visage de l'acteur.

Que pensez-vous de cette nouvelle rumeur concernant SW ? Une série sur le personnage de Cal Kestis pourrait t-elle vous intéresser ?