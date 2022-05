Lors de la sortie en 2016 de Rogue One: A Star Wars Story, nous avions pu découvrir le personnage de Cassian Andor qui est incarné par l'acteur Diego Luna. Et visiblement le succès du film a convaincu Disney de réaliser une série qui est basée uniquement sur ce personnage. Un pari assez risqué.

Avant Un Nouvel Espoir

En effet même si Star Wars est un titre vendeur, nous n'aurions pas spécialement parié sur le personnage de Cassian Andor pour en faire une série spin-off. Quoi qu'il arrive, il sera en tout cas question d'explorer son passé avant son arrivée au sein de la Rébellion. La série devrait ainsi se dérouler quelques années avant Un Nouvel Espoir, l'occasion aussi d'en savoir plus sur l'instauration de l'Empire dans toute la galaxie.

Star Wars avec un ton différent

Tony Gilroy qui était notamment à l'écriture derrière le film de 2016 sera présent une nouvelle fois et il devrait d'ailleurs réaliser les premiers épisodes. La série en question devrait donc suivre le chemin tracé par Rogue One et par ce qui a fait son succès, à savoir un ton différent, entre le film de guerre et d'espionnage. Nous devrions retrouver d'ailleurs au casting, Forest Whitaker dans le rôle de Saw Gerrera et aussi Ben Mendelsohn dans la peau du charismatique Orson Krennic. 2 personnages qui ont fait le succès du film (en plus des apparitions très remarquées de Dark Vador)

Star Wars : Andor sera disponible sur Disney+ à partir du 31 aout 2022.