Si il y a bien un jeu qui suscite l'excitation des amateurs de space opera c'est sans aucun doute Star Wars 1313, surtout après le succès d'un certain The Mandalorian. Si le jeu vous intéresse, voici une petite vidéo qui devrait vous plaire.

Au vu du succès certain qu'au connu la série The Mandalorian, certains actionnaires doivent se mordre les doigts d'avoir pris la décision d'annuler un jeu sur Boba Fett. C'est ce que l'on appelle être de fins limiers. Quoi qu'il arrive, une petite chaine YouTube vient de faire fuiter du gameplay jamais vu auparavant du jeu Star Wars 1313.

Pas mal non ? C'est mandalorien

On peut y voir Boba Fett dans le centre de Coruscant, la capitale de l'Empire Galactique. Il y a aussi une brève séquence de course poursuive dans des environnements, sans textures ainsi que quelques animations sympathiques. Le jeu Star Wars 1313 devait à l'origine nous mettre dans la peau du célèbre chasseur de prime avant qu'il ne devienne la légende que l'on connait. Logiquement, nous devions récupérer petit à petit des morceaux de notre armure avant d'avoir l'ensemble à l'image du paternel Jango Fett.

Un autre jeu en développement ?

Avec le succès de la série, on se demande tout de même si un autre jeu de ce type ne pourrait pas être en préparation quelque part. Cela parait tout même assez peu probable qu'un éditeur n'y voit pas une nouvelle poule aux œufs d'or. Rappelons en effet que Stig Asmussen et son équipe travaillent sur le prochain jeu de la série Fallen Order, que l'on sait déjà être en développement. Mais deux nouvelles équipes viennent de se créer pour développer deux nouveaux jeux chez Respawn, notamment un jeu de tir à la première personne ainsi qu'un jeu de stratégie.

Si vous avez envie de plus de Boba Fett il faudra se contenter de la série The Book of Boba Fett.