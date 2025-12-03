Nous voilà déjà au mois de décembre, l'année 2025 est sur le point de se terminer. À cette période, les plateformes comme Spotify, Twitch ou encore Steam et même les géants comme PlayStation et Nintendo en profitent pour proposer une rétrospective de votre activité. Un moyen amusant de jeter un œil à ses statistiques et habitudes d’utilisation sur les différents supports. Dans le cas de Spotify, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Vous l'avez compris, votre Wrapped 2025 est maintenant disponible !

La grand rétrospective 2025 de Spotify est enfin disponible !

Après l'avoir teasé il y a quelques heures au moment de l'écriture de ces lignes, le géant de la musique en streaming a finalement lancé sa grande rétrospective. Chaque utilisateur peut désormais charger son « Wrapped 2025 » pour voir les statistiques de ses habitudes, son temps d'écoute par exemple, ou encore ses genres musicaux et artistes préférés. Cette année, Spotify a même vu les choses en grand avec des animations amusantes pour illustrer votre chronologie annuelle et a même lancé des Clubs dans lesquels vous êtes directement intégré en fonction de vos préférences.

Pour avoir accès à son Wrapped 2025 Spotify, rien de plus simple. Vous pouvez directement le retrouver sur votre application mobile et si ce n'est pas le cas il existe une petite alternative. Rendez-vous sur le site Wrapped 2025 (en cliquant sur le bouton ci-dessous par exemple) et scannez le QR code qui s'affiche avec votre smartphone. Vous serez alors redirigé directement sur l'application qui chargera votre grande rétrospective de l'année 2025. Bien évidemment comme d'habitude, vous pourrez partager tout ça à vos amis, ou ici dans les commentaires !

Sondage : combien d'entre vous ont la bande-son de Clair Obscur Expedition 33 dans leur top de l'année ?





Exemple de Wrapped 2025 Spotify ©KiKiToès pour Gameblog

Source : Spotify officiel