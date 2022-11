Alors que le prochain jeu Splinter Cell se fait pour le moment assez discret, on peut apprendre une nouvelle surprenante. La licence va avoir le droit à une adaptation au sein de la BBC (British Broadcasting Corporation). Voilà ce que l'on sait pour le moment.

Splinter Cell à la radio

Une nouvelle adaptation audio officiellement intitulée Tom Clancy's Splinter Cell : Firewall est sur le point de débarquer à la radio britannique et commencera à être diffusée sur BBC Radio 4 le 2 décembre, puis tous les vendredis à 14h15, pendant 30 minutes. C'est l'acteur anglais Andonis Anthony qui va avoir l'honneur d'incarner le personnage de Sam Fisher. L'intrigue de cette œuvre Splinter Cell tournera autour du recrutement et de la formation par Fisher de la prochaine génération d'agents de Fourth Echelon.

Entre ça et l'adaptation animée chez Netflix, on peut dire que Ubisoft réussi un nouveau coup de maitre pour placer son héros un peu partout. D'autant que pour la série, du coté de l'écriture et de la production, il s'agit de Derek Kolstad qui n'est autre que... l'un des créateurs de John Wick, rien que cela.

Difficile d'imaginer pour le moment une version française de cette saga audio et il faudra surement se contenter de la version originale même si vous n'êtes pas doué avec la langue de Shakespeare.

Que pensez-vous d'une adaptation radiophonique de Splinter Cell ?