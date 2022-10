La série The Last of Us semble avoir été un très bon moment pour les deux acteurs principaux comme le prouve ce touchant message.

Tourner une série c'est bien souvent une belle aventure pour les acteurs. L'occasion dans bien des cas de pouvoir se lier d'amitié et de garder de beaux souvenirs en tête. Eh bien pour The Last of Us cela semble être aussi le cas comme le prouve l'actrice Bella Ramsey, interprète d'Ellie, au sein d'une récente interview pour USATODAY. Elle s'exprime ainsi avec émotion sur l'acteur Pedro Pascal (Joel dans la série).

Un message touchant pour l'interprète d'Ellie dans la série

Les deux acteurs principaux de la série The Last of Us. @Variety

Ainsi la jeune actrice explique que l'acteur Pedro Pascal a écrit une carte après le tournage de la série The Last of US à sa destination qui disait :

C'est intéressant que quelque chose d'aussi énorme et qui change la vie arrive si tôt dans ta vie et si tard dans la mienne.

Elle ajoute :

J'ai pensé que c'était une attention vraiment douce et j'ai juste passé mon meilleur moment.

Il faut dire que le tournage de la série fut d'une durée d'un an et que les deux acteurs ont donc beaucoup eu de temps pour se côtoyer. HBO avait confirmé que le tournage que le tournage de la série avait débuté le 27 septembre 2021.

Pour mémoire, cette adaptation du jeu vidéo The Last Of Us est prévu pour 2023. Neil Druckmann, scénariste récompensé du premier jeu est attaché au projet. Pour l'accompagner on retrouve Craig Mazin, producteur de Chernobyl. Rien que ça.

