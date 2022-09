Le D23 : The Official Disney Fan Club fut l'occasion de découvrir pas mal de belles choses dont notamment le premier trailer de Secret Invasion.

Ce week-end ce fut la D23 à savoir la fameuse convention bisannuelle où Disney dévoile de nombreuses annonces du coté de chez Pixar, Marvel ou encore Star Wars. Et cette année ce fut notamment l'occasion d'en savoir enfin un peu plus sur Secret Invasion qui reste encore bien mystérieux.

Secret Invasion : un film réunion ?

Comme vous pouvez le voir dans la toute première bande annonce ci-dessus, on y retrouve enfin le personnage de Nick Fury qui est interprété par Samuel L. Jackson qui n'a pas été vu dans le MCU depuis le dernier film Spider-man. Le très bad-ass ex-directeur du S.H.I.E.L.D. est de retour pour lutter contre une invasion de Skrulls sur Terre, qui sont sur Terre en toute impunité à bien des niveaux de l'Etat. La grande question qui se pose est quel super-héros sera de la partie ? Dans le Comics du même nom, on y retrouve les New Avengers, les Mighty Avengers, les Fantastic Four, et même... les X-Men. Mais dans la bande annonce aucune trace d'un grand nom d'un membre de l'une de ces équipes.

Toujours dans le Comics c'est aussi l'occasion de voir les Illuminati que l'on a pu voir brièvement voir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De ce coté, il y a tout de même peu de chance d'apercevoir le groupe étant donné que dans le MCU ils sont présents dans une version alternative de notre Terre.

Secret Invasion devrait débarquer sur Disney+ courant 2023.