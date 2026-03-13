C'est cette nuit que Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque) a levé le voile sur sa grande surprise. C'est vraiment ce que les fans attendaient, ça va faire des heureux.

En décembre dernier, Saint Seiya fêtait les 40 ans de sa publication. Le manga, que nous avons d'abord connu sous le titre Les Chevaliers du Zodiaque en France, est rapidement devenu un phénomène international avec la diffusion de son anime au tournant des années 1980 et 1990. Encore aujourd'hui, son évocation fait brûler le cosmos des fans qui guettent chaque nouveauté autour de l'univers. Et justement, une annonce espérée depuis plus de 20 ans vient enfin de tomber.

Le retour dont rêvaient les fans de Saint Seiya

L'univers de Saint Seiya s'écrit de bien des manières aujourd'hui. De nombreuses séries ont vu le jour. Depuis 2022, on compte même une bande-dessinée française, Time Odyssey, co-écrite par Jérôme Alquié et Arnaud Dollen. Preuve que les Chevaliers en armure de bronze ou d'or ont toujours la cote en 2026. Et ce n'est pas près de s'arrêter après l'énorme annonce qui vient de tomber.

Le rendez-vous était donné depuis plusieurs jours, si bien que les fans émettaient bien des hypothèses sur ce qui les attendrait. C'est dans le magazine de prépublication Weekly Shōnen Champion que la révélation a été faite, accompagnant la sortie des trois derniers chapitres de Saint Seiya Then.

C'est maintenant officiel : la troisième série principale du manga va enfin voir le jour. Elle s'intitulera Saint Seiya Tenkai-hen, soit Saint Seiya Chapitre du monde céleste. Sa publication est même déjà datée dans le magazine japonais au 14 mai 2026. On sait également qui s'en chargera et ce sera nul autre que Masami Kurumada, le créateur de la licence en personne, qui s'est targué d'un commentaire enthousiaste dans le magazine :

Plus de 40 ans après la naissance de Saint Seiya, je me lance enfin dans l'écriture du Chapitre du Monde céleste. En tant que mangaka originaire du berceau du soleil, je ferai de mon mieux. S'il vous plaît, continuez de me soutenir !

Si cette annonce est si exceptionnelle pour les fans, c'est qu'elle promet un arc mythique attendu depuis plus de 20 ans. Préparez-vous enfin à l'affrontement entre les Chevaliers de bronze aux Dieux de l'Olympe. Une rencontre teasée dans le film Saint Seiya Chapitre du monde céleste Ouverture, sorti en... 2004 ! Le grand moment est venu pour une nouvelle explosion de cosmos.