Riftbound va avoir le droit à sa version française et on sait quand enfin quand elle sortira, ça arrive très vite ! Le jeu prévoit également une année 2026 particulièrement chargée.

C'est une nouvelle que les fans de League of Legends et les collectionneurs attendaient avec grande impatience, on sait enfin quand arrivera la version française tant attendue du jeu de cartes à collectionner Riftbound. Véritable succès avec sa version anglaise, le jeu sera bientôt disponible en plusieurs autres langues et prévoit déjà une roadmap très chargée sur l'année 2026.

Riftbound, c'est le très sérieux jeu de cartes à collectionner de League of Legends qui compte s'installer dans la cour des grands aux côtés de Lorcana, Pokemon ou encore l'increvable Magic. S'ils existent depuis toujours, les JCC (ou TCG) ont clairement gagné en popularité ces dernières années, Cyberpunk 2077 va même avoir le droit au sien prochainement.

À défaut d'arriver à faire quelque chose du pourtant très bon Legends of Runeterra, Riot s'est lancé dans le JCC avec Riftbound et il met le paquet. Si jusqu'ici le jeu n'était disponible qu'en anglais, sa version française et une chinoise arrivent cette année. Chez nous, le jeu sortira son premier set le 29 mai prochain avec Origines, ainsi qu'un pack de démarrage pour bien assimiler toutes les règles.

Roadmap complète de Riftbound pour 2026

Calendrier des sorties françaises

Comme nous avons du retard, les versions françaises devront le rattraper et vont charger la mule dès cet été. Ce ne sera pas un mais deux sets de Riftbound qui sortiront en même temps : Armes Spirituelles et Déchaînement. Viendra ensuite Vendetta le 23 octobre 2026 (qui sortira cet été en version anglaise). Ici encore un second set sortira en même temps, Radiance, et marquera la synchronisation entre toutes les versions. Par la suite, les sets sortiront simultanément dans toutes les langues en même temps. Riftbound va par ailleurs se lancer sur la scène compétitive avec force et mettra un premier pied en France du 17 au 19 avril 2026 à Lille avec