Return to Silent Hill arrive bientôt au cinéma, mais les premiers avis n’augurent rien de bon. Le film se fait tout bonnement détruire par les critiques de la presse mais aussi des premiers spectateurs.

Konami a décidé de déterrer sa licence Silent Hill, pour le plus grand bonheur des fans. Après des années de silence, elle est de retour en très grande forme avec deux excellents jeux : Silent Hill f, sorti en 2025, et Silent Hill 2 Remake en 2024. Deux jeux principaux qui font oublier l'échec cuisant de SH Ascension, expérience cross-média qui n'aura pas su convaincre, et visiblement, c'est la même chose pour son adaptation cinématographique, pourtant hyper attendue par les fans de la première heure.

Return to Silent Hill serait une catastrophe d'après les premiers retours

Return to Silent Hill est attendu dans les salles obscures le 4 février 2026. Non seulement il signera le grand retour de la licence au cinéma, mais aussi et surtout celui de Christophe Gans à la réalisation, papa du premier film de 2006, encore très apprécié des fans aujourd'hui. Malheureusement, si tout semblait s'aligner sur le papier, cette adaptation live action de Silent Hill 2 ne fait clairement pas l'unanimité. Les premières projections ne se sont pas très bien déroulées et les premiers avis sont catastrophiques. Sur Rotten Tomatoes, l'un des principaux baromètres dans le milieu, le film ramasse une note de 9% pour plus d'une vingtaine de critiques, et 35 % pour plus de 50 avis de spectateurs ayant participé aux avant-premières.

Rotten Tomatoes le 23/01/2026

Un retour perdant pour la licence au cinéma ?

Les effets spéciaux et les décors de ce Silent Hill n'ont visiblement convaincu personne, tandis que l'ambiance serait trop bon marché pour être crédible. Une adaptation extrêmement décevante d'un jeu culte, un film absurde et de piètre qualité… reste que la fidélité semble être au rendez-vous si l'on en croit les quelques avis pondérés entre les critiques assassines.

Côté spectateurs, même son de cloche. Le film serait mauvais, les effets spéciaux tout sauf crédibles, et les costumes feraient davantage penser à du cosplay qu'à autre chose.

On a rarement vu un retour aussi violent, sauf peut-être pour le très mauvais Resident Evil Welcome to Raccoon City, qui était malheureusement une catastrophe à tous les niveaux, ou encore Borderlands, qui a lui aussi essuyé de nombreuses critiques. Return to Silent Hill serait donc visiblement en passe de devenir l'une des pires adaptations de jeux vidéo de ces dernières années. C'est franchement dommage pour une licence de ce calibre.