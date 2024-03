Si vous adorez la franchise Resident Evil, alors il ne faut surtout pas rater ce grand classique qui l'a inspiré. Et en plus, ce film est maintenant disponible gratuitement.

Aujourd'hui, Resident Evil demeure encore l'une des plus grosses références en matière de survival horror. C'est une franchise incontournable pour tous les fans de zombies à travers le monde. Elle a beau avoir connu de nombreuses transformations, elle continue toujours à vivre à travers des jeux au succès plutôt impressionnant. Tout a commencé en 1996, durant l'âge d'or de l'effroi dans la sphère vidéoludique, avec un premier opus qui a bouleversé le médium. Mais ce fameux titre, avec Shinji Mikami aux commandes, n'a-t-il pas eu des influences ? La réponse est oui, et vous pouvez découvrir l'une d'entre elles gratuitement.

Découvrez l'une des plus grandes inspirations de Resident Evil

On connaît Resident Evil, mais avez-vous déjà entendu parler de Sweet Home ? Ce film d'horreur japonais sorti en 1989 a fait partie des inspirations de Mikami pour le tout premier jeu de la licence. Il est réalisé par Kiyoshi Kurosawa, qui a notamment travaillé sur Pulse, Cure ou encore Creepy. C'est un maître dans son art, et ce long-métrage va vous faire comprendre pourquoi. Pour le regarder, rien de plus simple, il est disponible sur Youtube, en 4K, et ce, sans frais supplémentaires. Vous pouvez remercier le groupe Kineko Video, mais attention, c'est seulement sous-titré en anglais.

Quant à l'histoire, elle suit une équipe de tournage qui visite un vieux manoir abandonné qui fut habité par un célèbre artiste. Le problème, c'est que les lieux sont hantés, et les protagonistes vont devoir faire de leur mieux pour survivre. Contrairement à ce qu'on peut penser, Resident Evil ne s'est pas contenté de s'inspirer de la bâtisse qu'on voit dans le film. En vérité, la même année, un jeu NES estampillé Sweet Home a débarqué, et il était également développé par Capcom. RE devait alors être une sorte de successeur spirituel du titre, mais finalement, il fut bien plus que ça.