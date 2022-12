Apple n'est pas seulement connu pour la qualité de ses iPhone et MAC, mais aussi pour ses prix excessivement élevés, voire exagérés. Ainsi, trouver une promotion sur les produits neufs de la marque à la pomme est souvent une aubaine !

Le code promotionnel lancé par Amazon est utilisable sur les cartes cadeaux Apple

Si vous comptez offrir un produit Apple à l'un de vos proches pour ce Noël, ne vous précipitez pas de l'acheter, car il est possible de faire des économies grâce à l'offre promotionnelle du moment chez Amazon !

Le code promo APPLE22LMD, valide jusqu'au 18 décembre, peut vous faire économiser 10€ pour chaque 100€ de cartes cadeaux Apple Gift Card.

En cumulant les cartes cadeaux, vous pourrez vous offrir des AirPods, un iPhone ou encore un MacBook à des prix réduits. Comme expliqué précédemment, pour chaque 100€ de cartes cadeaux achetées, vous recevrez 10 €.

Étant donné que les cartes cadeaux n'ont pas de date d'expiration, vous avez la possibilité de les conserver en attendant des promotions plus intéressantes. En plus de ça, elles sont utilisables en France sur le site officiel d'Apple ou en magasin.

À noter qu'il est possible de recevoir la carte par courrier physique, mais aussi par mail à imprimer. Ce qui est efficace si vous n'avez pas encore de cadeaux à la veille de Noël. Il est aussi possible de choisir le design de votre carte et de la personnaliser, pour faire plus plaisir à la personne qui la recevra.

Aussi, vous pourrez opter pour une carte cadeau d'une valeur de 100 euros ou pour 4 cartes de 25 euros chacune. C'est une jolie option si vous envisagez de les offrir à plusieurs personnes. Mais le plus important, c'est d'atteindre les 100 euros de cartes cadeaux pour pouvoir profiter de l'offre.