Eh oui, même collectionneur de carte Pokémon devient une passion à risque. C'est ainsi que l'on peut apprendre qu'un homme de Dallas a récemment été arrêté pour avoir volé plus de 1 000 dollars en cartes Pokémon . Le bandit en question aurait également travaillé avec une autre personne pour voler d'autres cartes et a été accusé de plusieurs crimes, dont un complot criminel.

Quand Pokémon devient une cible

Tout peut se voler et quand on sait qu'une carte Pokémon peut valoir plusieurs centaines voir plusieurs milliers de dollars, ce n'est même plus étonnant de voir ce genre de faits divers arriver. On apprend donc que Charles James Pointer, un homme de 31 ans de Dallas a récemment été arrêté par le département de police d'Albany, soupçonné d'avoir volé au moins 1 000 dollars en cartes Pokémon . Il aurait travaillé avec une autre personne pour commettre son méfait. Mais à la différence des vols récents qui ont lieu sur des entreprises, ce vol aurait eu lieu sous la menace et sous contrainte contre la victime elle même. Ce qui est un stade encore différent.

Sa caution vient d'être fixée à 50 000 dollars. Entre l'inflation sur la vie quotidienne et l'envolée des prix de biens de ce type, ce genre de choses risque hélas de se multiplier. On se souvient il y a quelques mois de la vente record d'une carte au prix de 900 000 dollars :

Prix de vente final : 900 000 $. Un record absolu de vente publique pour une carte Pokémon.

Que pensez-vous de l'envolée du prix de vente des cartes Pokémon ?