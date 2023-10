Après avoir eu le droit à un film live-action Détective Pikachu et diverses collaborations musicales, Pokemon se lance désormais dans l'univers du drame avec PokeTsume. Annoncé pour la première fois en août dernier, nous pouvons maintenant jeter un œil à ce que la série nous réserve à travers une toute première bande-annonce.

PokeTsume, quand Pokemon se mélange au drama

PokeTsume nous narre les péripéties de Madoka Akagi, fraîchement immergée dans le tumulte d'un nouveau travail à Tokyo. Un jour, un colis arrive chez elle et apporte avec lui sa vieille Game Boy et sa version de Pokémon Rouge. Elle retrouve alors un lien perdu avec l'univers Pokemon. Rapidement, la nostalgie l'envahit et elle commence bientôt à établir des parallèles entre le monde de fiction des petits monstres et son quotidien effervescent.

Ainsi, la série élaborée en collaboration avec The Pokémon Company, plonge dans un drame qui explore la vie des personnages ainsi que l'influence du jeu vidéo dans leur quotidien. Certains protagonistes semblent d'ailleurs être inspirés des Pokemon des jeux initiaux. À titre d'exemple, Yuki Kode est décrit comme un employé pas très efficace, rappelant Magicarpe du jeu. Et comme les fans de Pokémon le savent, ne jamais sous-estimer une évolution de Magicarpe en Léviator. Un élément astucieusement teasé dans la bande-annonce, que vous pouvez visionner ci-dessous sur le compte officiel du projet :

En définitive, nous n'avons pas d'information concernant une éventuelle traduction de ce projet Pokemon. Ou même une diffusion en dehors des frontières du Japon. C'est regrettable, car c'est précisément le type de contenu qui pourrait séduire les fans occidentaux. Surtout compte tenu de la grande popularité des dramas japonais et coréens dans nos contrées. Dans les commentaires, des fans réclament déjà des sous-titres pour pouvoir comprendre l'œuvre. Il reste à voir si leurs vœux seront exaucés.

Que pensez-vous d'une telle œuvre ? Est-ce quelque chose qui pourrait vous intéresser, que vous soyez fan ou non de l'univers Pokemon ?