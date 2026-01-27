C'est une nouveauté ultra attendue pour tous les fans de Pokemon, un véritable parc permanent entièrement dédié à l'univers Pokemon va ouvrir ses portes très bientôt et ça s'annonce déjà comme un passage incontournable pour les amoureux de la licence.

Un parc Pokemon comme vous n'en avez jamais vu

Le PokéPark Kanto accueillera ses premiers visiteurs dès le 5 février 2026 au parc Yomiuriland à Kawasaki, au Japon. Il s'agit d'un espace entièrement dédié à l'univers de la franchise Pokemon avec une représentation fidèle de bâtiments iconiques des jeux vidéo, des boutiques à thème et même quelques manèges. Le PokéPark est toutefois très sélectif comme le Parc Nintendo, puisqu'il faut des billets spéciaux, non compris dans le prix d'entrée du parc Yomiuriland, pour y accéder et, pour le moment, la billetterie fonctionne sur la base du premier arrivé, premier servi.

Il faudra donc attendre un moment que tout se décante, mais en attendant, si vous ne faites pas partie des chanceux à pouvoir aller le visiter prochainement, voici quelques photos partagées sur les réseaux sociaux par différentes sources. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans de Pokemon vont être aux anges, les petits comme les grands. L'univers est ultra coloré, les pokemon nombreux, soigneusement représentés et mignons comme tout quand certains sont carrément en pleine action voire même en combat sur un terrain comme dans les jeux vidéo ! Ils ont vraiment mis le paquet sur l'ambiance et ça semble en tout cas très réussi. Voyez plutôt.

Des boutique et un combats de pokemon dans le PokéPark





On mange du Magicarpe dans le nouveau parc Pokemon





Des Pikachu, Keunotor et Mumuscule dans le parc Pokemon





