La folie des 30 ans de Pokémon continue de s’emparer de la sphère JCC et les collectionneurs de cartes vont bientôt avoir une nouvelle raison de faire chauffer leur portefeuille. The Pokémon Company vient en effet d’annoncer Méga-Évolution – Poings Fluide, la prochaine extension du JCC Pokemon. Prévue pour le 6 février 2027 dans le monde entier, elle marquera notamment l’arrivée des Pokémon Méga-Évolution Z, découverts dans le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokemon ZA.

Le JCC Pokemon dévoile l'extension Méga-Évolution – Poings Fluide

Et pour inaugurer cette nouvelle mécanique dans le JCC, plusieurs Pokémon particulièrement appréciés des joueurs et des fans seront de la partie. A commencer par Méga-Lucario Z, qui sera sous le feu des projecteurs de cette extension. Mais s’il va tirer la couverture vers lui, il ne sera évidemment pas seul. Méga-Carchacrok Z, Méga-Absol Z et Méga-Floréclat viendront également renforcer les rangs des monstres disponibles avec Pokemon Méga-Évolution – Poings Fluide. Si The Pokémon Company garde au chaud de nombreux détails, la firme japonaise a déjà dévoilé les grandes lignes de cette nouvelle extension du JCC Pokémon :

5 Pokémon-ex Méga-Évolution ;

4 Pokémon-ex ;

11 Pokémon « illustration rare » ;

17 Pokémon, cartes Dresseur et cartes Énergie spéciale « ultra rare » ;

6 Pokémon et cartes Supporter « illustration spéciale rare ».

Comme d’habitude, l’extension du JCC Pokemon sera proposée sous différents formats, notamment avec des boosters, des Coffrets Dresseur d’élite et plusieurs collections. Les plus impatients n’auront d’ailleurs pas besoin d’attendre le 6 février 2027 pour découvrir ces nouveautés. Des tournois d’Avant-première de Méga-Évolution – Poings Fluide seront en effet organisés dès le 23 janvier 2027 dans les magasins participant au programme Play! Pokémon. Aussi, les joueurs préférant collectionner leurs cartes en version numérique pourront retrouver l’extension dès le 4 février 2027 dans JCC Pokemon Live, sur iOS, Android, macOS et Windows.











Source : The Pokémon Company