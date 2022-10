Que diriez-vous d'acquérir la plus grosse collection au monde Pokémon ? C'est désormais possible ou du moins dans très peu de temps comme le confirme la très sérieuse BBC. En effet, la plus grande collection au monde (du moins, connue) de cartes, figurines, et jeux devrait se vendre au Royaume-Uni plus tard ce mois-ci pour un maximum de 342 000 euros.

Pokémon, attrapez-les tous !

C'est l'entreprise Hansons Auctioneers qui se charge de la vente, dans la cité de Teddington, une ville située dans le district londonien de Richmond upon Thames, au sud-ouest de la capitale britannique. Notons que le prix indicatif est situé entre 250 000 et 300 000 livres sterling mais cela ne veut pas dire que l'enchère ne peut pas être plus haute ou plus basse selon les acheteurs et leurs déterminations pour être acquéreur de cette fabuleuse collection Pokémon.

Si au premier regard (et au deuxième) cela peut paraitre assez désordonné et chaotique, rappelons que ce qui est le plus onéreux est sans conteste les cartes Pokémon qui depuis quelques temps peuvent se vendre une véritable fortune allant parfois jusqu'à plusieurs milliers d'euros par carte. Une carte Pikachu Illustrator a pu se vendre ainsi à 900 000 dollars lors d'une vente aux enchères cette année. @hansonsauctioneers

David Wilson-Turner de chez Hansons Auctioneers a déclaré que les produits Pokémon prennent aussi de la valeur parce que les enfants qui ont grandi avec sont maintenant des adultes avec de l'argent. Reste aussi le problème de la somme d'argent en elle même. Etre fan oui, mais encore faut t-il avoir 300 000 euros ou plus à mettre dans une telle collection.