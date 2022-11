Le succès de Pokémon Écarlate et Violet va permettre à la licence de garder son statut de série la plus lucrative de tous les temps. Alors même qu'elle est confrontée à des mastodontes.

Les gens ont beau râlé sur la technique désastreuse de Pokemon Ecarlate et Violet, la franchise ne s'est jamais aussi bien portée et demeure intouchable.

Pokémon imbattable depuis 1996

Depuis le premier épisode en 1996, Pokemon Rouge et Vert, la licence ne cesse de tout emporter sur son passage. Au point où Pikachu, Evoli et autres Bulbizarre sont devenus des icônes de la pop culture. Une série cultissime qui, très rapidement, s'est ouvert à d'autres marchés comme celui des jeux de cartes, de l'animation, des produits dérivés etc. De quoi mettre à mal le portefeuille des collectionneurs.

À ce jour, la franchise reste la plus lucrative de tous les temps avec des revenus s'élevant à plus de 118 milliards de dollars, dont plus de 82 milliards rien que pour ce qui touche au merchandising. Mais ce qui impressionne, c'est la place de Pokemon par rapport à d'autres marques très puissantes.

Pokemon : plus de 118 milliards de dollars Hello Kitty : plus de 88,5 milliards de dollars Winnie l'ourson : 82,9 milliards de dollars Mickey Mouse : plus de 81 milliards de dollars Star Wars : plus de 69,4 milliards de dollars Disney Princess : plus de 46,4 milliards de dollars Anpanman : plus de 44,9 milliards de dollars Univers Marvel : plus de 36,2 milliards de dollars Mario : plus de 34,8 milliards de dollars Harry Potter : plus de 32,2 milliards

Hormis Pokemon, les chiffres ne sont pas nécessairement actualisés mais quoiqu'il en soit, la tendance du top 10 reste la même. Le dernier épisode, Ecarlate et Violet, explose à lui seul des records et atomise même God of War Ragnarok.