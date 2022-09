Le succès du film One Piece Film Red ne s'arrête plus et un pop-up store ouvre ses portes dans la capitale. De quoi ravir les fans du manga et de l'Anime.

One Piece Film Red est un grand succès avec plus 889 000 entrées dans l'Hexagone et pour fêter ça, quoi de mieux qu'un pop-up store avec des produits dérivés et plusieurs activités autours de la série. Le tout est evidemment organisé par Toei Animation et Bandai France.

Rendez-vous à Paris pour ce pop-up store One Piece

Pour s'y rendre, il suffit d'aller au Citadium situé au 50-56 rue de Caumartin, dans le 9e arrondissement à Paris. Vous pouvez même obtenir des badges exclusifs sur le thème du film One Piece gratuitement en vous abonnant au compte Twitter et Instagram de Toei Animation Europe

Outre les classiques produits dérivés (t-shirt, figurines, etc) les fans de One Piece peuvent se prendre en photo avec les statues grandeur nature de leurs héros favoris. Ils ont également la possibilité de participer à un tirage au sort pour tenter de gagner une superbe statue de Shanks HQS de Tsume. Pour cela, il suffit simplement de se rendre sur le compte Instagram de Citadium (le lieu qui accueille l'événement). Il s'agit tout de même d'un cadeau d'une valeur de 700 euros (plus selon les vendeurs). La fin du tirage au sort est le 2 octobre et le tirage a lieu le 3.

La fameuse statuette à gagner.

Enfin, une loterie japonaise est aussi organisée du 5 septembre au 2 octobre avec des cadeaux exclusifs à remporter pour les achats de plus de 30 euros au sein de ce fameux pop-up store One Piece. Notons que le magasin fermera ses portes le 2 octobre 2022.