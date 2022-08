One Piece RED c’est LE film d’animation phénomène de cet. L’engouement autour de l’adaptation est palpable, peut-être un peu trop. Une séance a failli tourner au vinaigre à cause de débordements.

La sortie du film One Piece RED continue de faire parler d’elle. Les avant-premières françaises avaient été marquées par des débordements et des comportements qui avaient gâchés plusieurs séances en France. Et ça continue même après le lancement officiel dans toutes les salles obscures.

Une séance de One Piece RED aurait pu mal se finir

One Piece RED cartonne au box-office. Dès son premier jour de lancement, l’adaptation du manga d’Eiichirō Oda a généré plus de 7,7 millions d'euros et s’est hissée au rang du 3e film d’animation le plus rentable de l’histoire du box-office japonais. Un succès qui s’est également confirmé en France avec plus de 120 000 places vendues rien que pour les avant-premières. Malheureusement, la sortie en fanfare du film est également marquée par plusieurs débordements.

Un internaute explique notamment qu’une séance au Grand Rex le premier jour a failli tourner au règlement de comptes. Plus concrètement, un groupe de jeunes était visiblement venu pour perturber la projection, « très certainement pour reproduire l'équivalent de Marseille » explique la personne en question. « Ce groupe n'était présent que pour foutre la m*rde tout au long de la séance ! Comme à chaque fois pour faire leur buzz sur les réseaux sociaux. A aucun moment ce groupe n'a respecté les autres spectateurs présents. »

La petite bande a par exemple hué à plusieurs reprises le personnage d’Uta et l’ont insulté de « sale p*te ». On rappelle que l’actrice a dû subir une vague d’insultes et de harcèlement sur les réseaux sociaux suite aux avant-premières françaises de One Piece RED. Finalement certains ont demandé au groupe de se taire lors du climax du film, où les individus en question ont retiré leur t-shirt et crié « comme dans un parc d'attraction ». Sans doute agacé d’être confronté sur leur comportement, le groupe s’est alors mis à les attendre à la fin du film pour régler leurs comptes. Heureusement, la sécurité du Grand Rex est intervenue avant que la situation ne dégénère et ne finisse par une éventuelle bagarre.

Des comportements en partie encouragés par le Grand Rex

« On est arrivé à un stade ou les séances de cinéma sont devenues des fêtes foraines et non plus des séances de divertissement audiovisuel. Le Grand Rex a une énorme part de responsabilité et a l'air de s'en satisfaire plutôt que d'essayer de trouver des solutions. Ce n'est pas normal qu'une séance se déroule sans ces conditions ! On paye pour un film et pas pour un cirque, il serait temps de se réveiller et de dénoncer avant que les petits cinémas subissent cette propagation incitée par le Grand Rex ! Un jour il y aura un drame c'est sûr. Qu'on ne vienne pas dire que ce n'était qu'à Marseille, qu'on vient au Grand Rex pour ça etc... beaucoup se doivent d'apprendre le respect et ne pas imposer leur attitude de dégénérés ! La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres » conclut le spectateur.

Le Grand Rex s’était en effet exprimé sur les scènes d’euphorie dans la salle lors des avant-premières des grands films et les encourage même. « Cette ambiance, c'est cela que les fans cherchent », a déclaré Alexandre Hellmann, propriétaire du cinéma au journal Le Parisien. «Il faut le vivre pour comprendre. Les jeunes torse-nu, qui crient partout, vont sur la scène... Ça, c'est de l'exagération", avant de rajouter "quand ils se mettent debout pendant les scènes hyper importantes, qu'ils crient par rapport au final, qu'ils communiquent leur fan attitude à fond dans une bonne ambiance, il y a aucun problème, nous, on adore ça. » Pas les spectateurs qui paient leur place visiblement...