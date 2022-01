Parce que rien ne se perd, rien ne se créée et que tout se transforme, un hôtelier exploitera très bientôt les anciens locaux kyotoïtes de Nintendo.,

En 2014, Nintendo inaugurait ses locaux flambant neufs dans le sud de Kyoto, tirant définitivement un trait sur l'atelier historique occupé à partir de 1933, bordés par les rivières Takasegawa et Kamogawa. En janvier 2020, un hôtelier annonçait son intention d'exploiter ce bâtiment art déco. Deux ans plus tard, les premières réservations sont désormais ouvertes pour les amateurs d'histoire vidéoludique et de temples shinto.

Nintendo no hoteru

Le site officiel de cet hôtel baptisé Marufoko, en hommage à l'une des marqués déposées par Nintendo pour commercialiser cartes à jouer dans la période de l'après-Seconde Guerre Mondiale, vient en effet d'ouvrir la page "Réservations" de son site. À compter du 1er avril (non, ce n'est pas une blague), les touristes déjà sur place pourront ainsi passer une ou plusieurs nuits dans l'une des 18 chambres de l'établissement.

Seul problème : il faudra pour cela trouver un moyen d'entrer sur le territoire japonais, une perspective rendue pour l'heure particulièrement ardue par la pandémie de Covid-19. En attendant de pouvoir s'endormir en s'imaginant ce que Nintendo produisait dans la pièce qui vous sert de salle de bain, les japonais de GameWatch ont posté quelques photos du bâtiment.

À bicyclette

Les différentes chambres pour l'heure proposées oscillent à la journée entre 97.000 yens (environ 750 euros) pour 33 mètres carrés et 195.000 yens pour 74 mètres carrés (environ 1500 euros). Est-ce là le prix pour dormir quelque part entre tradition et modernité ? Toujours est-il que les locaux de Nintendo (les vrais) ne seront plus qu'à 40 minutes de marche. Mais tout le monde sait qu'à Kyoto, c'est le vélo qui est roi.