Tout fier, Netflix vient d'annoncer une nouveauté qui signera une grande première pour la plateforme. Le problème, c'est que les premiers retours ne sont pas très bons. Non seulement les utilisateurs se moquent de la plateforme, mais en prime ils ne sont absolument pas intéressés par de tels changements. Une fausse bonne idée ?

Netflix fait une grande annonce, une première pour la plateforme

Netflix domine très largement le marché de la SVOD. Ancienne entreprise de location de vidéo, la firme au N rouge est désormais devenue un véritable monstre. Non content de regarder le marché depuis le haut du podium, la plateforme ne cesse d'étendre son offre. Après les films et les séries, qui arrivent même à percer lors de grandes cérémonies, Netflix a ajouté des jeux gratuits disponibles notamment sur mobile ou jouables sur son écran de télévision. Maintenant, la plateforme va se lancer dans la collaboration avec d'autres chaînes, comme peuvent déjà le faire certains de ses concurrents. Dans ce sens, Netflix vient d'annoncer l'arrivée de TF1+ sur son service. On pourra ainsi retrouver l'intégralité des programmes de la chaîne française, comme Koh Lanta, Secret Story, Star Academy ou encore The Voice et Danse avec les Stars pour ne citer qu'eux.

Les abonnés ne veulent pas de TF1 et se moquent

Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire sourire les utilisateurs sur X. Beaucoup ne semblent absolument pas intéressés par la proposition, d'autant qu'il y a une petite subtilité qui ne passe pas du tout. Peu importe votre abonnement Netflix, TF1+ comportera des publicités comme c'est le cas sur la chaîne ou sur l'application d'origine.

« La gênance ultime » critique un internaute, « Netflix qui flop de plus en plus, c'est terrifiant » répond un autre, « si on regarde les plateformes c’est pas justement pour pas se coltiner ET la pub ET TF1 ? » se moque un utilisateur… Les retours comme ceux-là sont très, très nombreux. Reste maintenant à voir si en définitive c'est un pari gagnant pour Netflix, ou si la tendance va s'accentuer. Dans tous les cas, vous pouvez désormais retrouver TF1+ directement sur votre application Netflix, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit.