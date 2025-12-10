Cette série Netflix appréciée a enfin le droit à sa suite après plusieurs années d'attente. Les fans vont enfin avoir les réponses qu'ils attendent depuis un moment, mais aussi découvrir les nouveaux évènement teasés à la fin de la précédente saison.

Depuis quelque temps Netflix développe sa partie animes avec de nombreux films et séries populaires, voire cultes, mais aussi d'autres un peu plus niches mais non moins appréciés. Petit à petit, la plateforme a réussi à se faire une base de fans solide et les spectateurs sont désormais très nombreux. L'un des animes les plus appréciés de la plateforme, et qui pourtant divise, revient d'ailleurs aujourd'hui avec une toute nouvelle saison qui s'annonce déjà épique.

Une série animée appréciée est enfin de retour sur Netflix

Les dieux ont décidé d'annihiler l'espèce humaine, mais une Valkyrie leur propose un marché pour tenter de sauver les humains. Alors quoi de mieux qu'un tournoi complètement déséquilibré à première vue, pour décider du sort de l'humanité ? C'est ainsi que treize dieux issus de différentes mythologies et treize humains ayant marqué l'histoire et triés sur le volet vont s'affronter dans des combats en un contre un. Voilà le pitch de Valkyrie Apocalypse, un anime qui a rencontré un joli succès sur Netflix après deux saisons qui ont pourtant divisé les spectateurs. Il y a ceux qui adorent le dessin, les combats et les musiques et ceux qui ont du mal avec l'animation parfois expéditive, ou les problèmes de rythme. Il n'empêche que Valkyrie Apocalypse fonctionne plutôt bien sur Netflix, en tout cas suffisamment pour avoir le droit à une nouvelle saison.

La saison 3 de Valkyrie Apocalypse est enfin disponible sur Netflix après une saison 2 plutôt intense et devrait nous livrer de nombreuses réponses. Il faut dire que ça fait maintenant près de deux ans que les fans attendent fermement la suite des événements. Cette saison 3 s'annonce donc particulièrement importante et riche en rebondissements. Alors qu'après six matchs, les deux camps sont à égalité, Hadès cherche la vengeance et annonce son intégration au tournoi tandis que Belzebuth cache de lourds secrets et un nouveau héros est appelé et va faire son entrée dans les prochains tours.

