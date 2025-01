Une série ultra appréciée est enfin de retour sur Netflix, et la bande-annonce donne vraiment envie. Avis aux fans et aux curieux.

Depuis plusieurs années, Netflix met le paquet côté animation. Bon, on ne va pas revenir sur le succès incroyable d’Arcane dont la saison 2 s’est terminée il y a peu (bon ok on l’a fait quand même), mais c’est un excellent exemple des réussites sur la plateforme. On peut aussi mentionner les animes Blue Eyes Samouraï, Baki ou encore Castlevania, pour ne citer qu’eux. Les animes, c’est une affaire qui marche, en témoigne cette série, récente, qui revient aujourd’hui pour une seconde saison très attendue.

Une saison 2 dispo pour cette excellente série Netflix

Netflix ajoute aujourd’hui la saison 2 de My Happy Marriage, l’adaptation du roman graphique du même nom. La série a rencontré un très joli succès après la diffusion de sa première saison et les fans attendent ardemment la suite, d’autant plus après le grand final.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas et qui souhaiteraient jouer les curieux, My Happy Marriage raconte l’histoire de Miyo, une jeune fille, née sans aucun pouvoir surnaturel dans un monde où il est capital d’en posséder pour appartenir à une certaine caste. Elle se retrouve donc mise à l’écart au sein de sa propre famille, tourmentée par une belle-mère et une demi-sœur abusive. Lorsqu’elle a enfin l’âge du mariage, sa famille lui présente son prétendant forcé. Mais là encore, rien ne va puisqu’il s’agit d’un chef de brigade à la triste réputation. Il serait caractériel, ou encore très froid. N’ayant plus rien à perdre, Miyo accepte et découvre rapidement que le jeune homme n’est absolument pas celui que tout le monde décrit…

Après un énorme succès sous son format numérique et papier, My Happy Marriage a fait une entrée fracassante sur Netflix, si bien que la nouvelle saison arrive dès aujourd’hui sur la plateforme. Cette nouvelle saison promet encore son lot de rebondissements et continue de travailler son esthétique. Si vous êtes fans, vous l’attendiez certainement déjà fermement, tandis que pour les curieux, vous pouvez toujours vous laisser charmer.