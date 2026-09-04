Alors que Netflix travaillait déjà sur une série Donjons & Dragons, et plus précisément sur le célèbre univers des Royaumes Oubliés, on a récemment appris que la plateforme SVOD a malheureusement annulé ce projet, mais plancherait à la place sur une série live-action toujours centrée sur le célèbre jeu de rôle Donjons & Dragons, et plus précisément sur Ravenloft et les origines de l'un de ses personnages les plus iconiques : le vampire Strahd von Zarovich. Il faudra cependant repasser plus tard pour savoir quand cette nouvelle série sortira sur le service au N rouge.

Netflix abandonne la série Royaume Oubliés au profit d'une série Donjons & Dragons sur le vampire Strahd von Zarovich

Pour l'instant, nous n'avons que peu de détails à propos de cette nouvelle série Netflix dans l'univers de Donjons & Dragons qui prend la place de celle sur les Royaumes Oubliés. Ce que l'on sait provient plus précisément notamment de nos confrères chez Deadline, qui indique qu'il s'agira d'une « série fantastique live-action prestigieuse où l'aventure rencontre l'horreur gothique et la romance tragique ».

Au cœur de l'intrigue, la série Netflix va ainsi retracer l'ascension du seigneur vampire Strahd von Zarovich. « Son histoire, faite de pouvoir, d'amour, d'obsession et de métamorphose en mort-vivant, décrit son parcours, passant du statut d'anti-héros tragique à celui de l'un des antagonistes les plus célèbres de Donjons & Dragons », nous précise-t-on.

Outre cette nouvelle série live-action à venir sur Netflix, pour l'heure sans date de sortie précise, les origines de Strahd von Zarovich ont déjà fait l'objet de nombreux ouvrages et documents, compte tenu du caractère emblématique de ce personnage au sein de la licence Donjons & Dragons. Reste toutefois à savoir si la série de Netflix s'inspirera de ces œuvres existantes ou si elle adoptera une approche totalement inédite.

© Hasbro/Wizards of the Coast

Qui travaille sur cette nouvelle série Donjons & Dragons ?

La série Donjons & Dragons de Netflix comptera comme scénariste et producteur John August, scénariste, réalisateur et romancier américain surtout connu pour ses collaborations fréquentes avec Tim Burton et pour avoir écrit des films tels que Big Fish, Dark Shadows et Les Noces funèbres.

La série à venir à une date encore indéterminée sur Netflix comptera également comme producteur le cinéaste mexicain Alfonso Cuarón, lauréat d'un Oscar, célèbre notamment pour avoir réalisé Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, le film de science-fiction dystopique Les Fils de l'homme et le thriller spatial Gravity.

Hasbro Entertainment et Wizards of the Coast, détenteurs de la licence Donjons & Dragons, participeront également directement à la production.

Source : Deadline