Netflix ajoute un nouveau film culte à son catalogue qui nous parle de crime organisé, de corruption et de trafic en plein Miami. Parfait pour se mettre dans l'ambiance avant GTA 6.

GTA 6 arrive à la fin de l'année si tout va bien – pour le moment c'est bien le cas – et va nous faire revenir à Vice City, une ville très inspirée de Miami et plus globalement de l'ambiance de la Floride et que l'on a déjà pu croiser dans GTA Vice City notamment. Netflix a justement le film idéal pour se mettre dans l'ambiance avant de retrouver le jeu en fin d'année. Un film d'action culte adapté d'une série tout aussi culte des années 80.

Un film culte arrive sur Netflix

Si GTA 6 nous met dans la peau d'un couple de gangsters à Vice City, le film Netflix nous embarque aux côtés d'un duo de flics que rien n'arrête avec Miami Vice. Porté par Jamie Foxx et Colin Farrell, le film de Michael Mann nous fait découvrir les dessous du crime organisé de la célèbre ville côtière, avec une mise en scène efficace et un rythme maîtrisé.

Entre l'action, le polar et même le thriller, le blockbuster, désormais disponible sur Netflix, va plus loin que la célèbre série dont il est adapté. À l'origine, Miami Vice, ou Deux Flics à Miami, était une série créée par Anthony Yerkovich et justement produite par Michael Mann. Au lieu de Foxx et Farrell, c'était Don Johnson et Philip Michael Thomas qui campaient les deux policiers que rien n'arrête. Une série culte qui aura rencontré un franc succès à la fin des années 80, avant d'être finalement adaptée sur grand écran en 2006.

Dans ce film dispo sur Netflix, les deux flics de Miami enquêtent sur les meurtres de deux agents fédéraux et de leur famille. Un massacre dont les racines semblent prendre racine dans le crime organisé, mais aussi chez la police. Une affaire de corruption, sur fond de crime organisé et de trafic international qui vont les pousser à collaborer avec une jeune femme qui trempe dans de sales affaires et pourrait bien également permettre à l'un d'eux d'échapper à son passé. Un film efficace donc, dans la lignée d'autres films musclés comme Triple Frontier, The Rip ou encore Havoc, eux aussi disponibles sur Netflix.