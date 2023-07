Comme toujours et encore plus depuis quelques années, il est nécessaire de prendre du recul sur certaines informations sur internet. Celle du jour concerne Netflix et doit absolument être prise avec des pincettes.

On le sait, nous sommes dans une période faste pour ce qui est des adaptations de jeux vidéo sur petits et grands écrans. Nous avons ainsi pu avoir le droit à Uncharted ou encore The Last of Us il y a peu pour le plaisir des fans. Dans ce contexte de gros succès et de finances très positives, on peut s’attendre à ce que d’autres éditeur voient là un beau filon à exploiter. Netflix pourrait t-il y voir une bonne opportunité d'adapter un autre gros monument du jeu vidéo ? Oui mais attention...

Netflix et la perle de From Software

Si il y a bien un jeu qui cristallise beaucoup d'envies et qui pourrait faire une adaptation parfaite en live action ou en animation c'est bel et bien Dark Souls. Véritable monstre de succès, c'est presque l'assurance d'une belle réussite peu importe le projet. C'est ainsi que selon le média Giant Freakin Robot, un anime Dark Souls serait en production chez Netflix. Le site d'information ne cite pas sa source mais selon son auteur, l'anime devrait débuter par les événements qui se déroulent dans le jeu original. Sur le papier il est assez peu étonnant d'imaginer Netflix adapter un tel jeu sous ce format d'animation. On se souvient par exemple de Cyberpunk 2077 : Edgerunner ou encore Arcane pour League of Legends. Le problème n'est donc pas vraiment le fond mais plutôt la forme puisqu'il faut dans le cas présent prendre la double dose de pincettes.

La foire aux rumeurs, une mise au point nécéssaire

Loin de nous l'idée de cracher sur un confrère traitant de l'actualité mais Giant Freakin Robot est tout de même un média qui se distingue par sa propagation de rumeurs douteuses. À tel point parfois que les créateurs eux mêmes doivent s'exprimer pour démentir de faux projets. Ce fut le cas notamment avec James Gunn, actuellement à la tête du DCU avec Peter Safran qui a du démentir la présence de Bane dans son projet de série Peacemaker. En 2021 aussi il était question d'un potentiel retour de Christian Bale dans le rôle de Batman ce qui n'a jamais été confirmé malgré l'euphorie générale de nombreux fans à la lecture d'une telle information. Toujours en 2021 nous avions eu droit de la part du même site de la rumeur comme quoi Dishonored aurait aussi droit à une série Netflix... Spoiler alert, ce ne fut jamais confirmé même deux ans plus tard. Il va donc falloir calmer nos nerfs et ne pas trop espérer même si le projet donne envie.