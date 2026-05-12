Netflix mise beaucoup sur les licences fortes et déjà bien installées. La plateforme regorge notamment d'adaptations de nos jeux vidéo favoris comme Tomb Raider, Monster Hunter ou encore Resident Evil. Ça tombe bien que l'on énumère plusieurs exemples provenant de Capcom, puisque c'est bien une série issue d'une de ses plus grandes licences dont il est question aujourd'hui.

Cette série Netflix revient après le franc succès de sa première saison

Si l'on pense presque immédiatement à Resident Evil ou Street Fighter lorsque l'on parle de Capcom, l'éditeur a pourtant plusieurs autres franchises fortes dans son portefeuille, notamment Devil May Cry. Alors que les rumeurs enflent concernant un nouvel épisode de la franchise (on croise les doigts), c'est bien son adaptation en série d'animation hyper bien réalisée, qui revient dès aujourd'hui sur Netflix.

Après une première saison étonnante et qui a bien cartonné, la série d'animation revient avec une seconde saison très attendue dès aujourd'hui sur Netflix. On retrouve Dante et son flegme iconique qui devra cette fois faire face à sa propre famille, son frangin, Vergil. Sans oublier qu'il sera une fois de plus question de démons et de tentative de s'en prendre à l'humanité toute entière. En d'autres termes, un samedi après-midi normal pour Dante.

La bande-annonce ne fait pas dans la dentelle et témoigne une nouvelle fois d'une mise en scène dynamique et très chorégraphiée. Outre son visuel, la série est aussi et surtout attendue sur son écriture. La première saison de la série Netflix avait surpris sur ce point avec notamment des traits d'humour bien sentis et un Dante en très grande forme. Qu'on se rassure, c'est la même équipe qui a donné vie à cette nouvelle saison puisqu'on retrouve le showrunner Adi Shankar à qui l'on doit notamment Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix, adaptation libre du DLC Blood Dragon de Far Cry 3. Shankar sera une fois de plus accompagné par le studio Mir, qui a notamment produit la série X-Men 97 pour Marvel et Disney+ ou encore la série DOTA pour Netflix.

Bande-annonce de la saison 2 de Devil May Cry sur Netflix le 12 mai 2026

Source : Netflix