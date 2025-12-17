En dépit de son succès notamment sur le plan critique, Netflix décide de mettre encore à mort une série pourtant acclamée après seulement une saison de bons et loyaux services.

Dans le monde ultra compétitif des plateformes SVOD demandant constamment de garnir leurs catalogues de nouveaux contenus chaque mois, les annulations de projets pourtant prometteurs sont malheureusement légion, comme Netflix l'a maintes fois prouvé par le passé. La plateforme au N rouge l'illustre encore en mettant à mort une autre de ses exclusivités porteuses, seulement quelques mois après la diffusion de sa première saison.

Une nouvelle mise à mort subite d'une série acclamée par Netflix

Netflix a en effet pris la décision controversée d'annuler une récente série pourtant à succès après seulement une saison. Il s'agissait de plus d'une comédie dramatique initiatique en huit épisodes, produite par le légendaire Norman Lear (son dernier projet avant son décès en 2023 à l'âge de 101 ans), qui ne connaîtra malheureusement pas de deuxième saison, comme l'a rapporté Deadline.

Malgré quelques difficultés rencontrées lors de sa production, notamment un arrêt dû aux grèves à Hollywood, la série Netflix qui nous intéresse ici, baptisée Boots, a finalement débuté sa diffusion le 9 octobre 2025. Elle a par ailleurs immédiatement rencontré un vif succès auprès des critiques et du public, obtenant notamment l'excellent score de 90 % sur Rotten Tomatoes. Elle a cumulé également en moyenne 9,4 millions de vues lors de sa première semaine complète et a figuré dans le top 10 de la plateforme pendant quatre semaines. Cependant, ce succès n'a visiblement pas suffi aux yeux du géant du streaming.

Pour rappel, Boots est une série d'adaptation du roman Pink Marine de Greg Cope White racontant les débuts d'un jeune homosexuel s'engageant dans l'armée américaine dans les années 90. Sur les réseaux sociaux, l'incompréhension règne face à la décision de Netflix d'annuler cette série pourtant appréciée et porteuse d'un important message. Certains suspectent la plateforme d'avoir mis à mort la série pour bien se faire voir du gouvernement de Trump en vue du rachat de Warner Bros Discovery, qui a visiblement toutes les chances d'aboutir. En l'absence d'information plus concrète, il faut toutefois se contenter de la nouvelle de l'annulation de Boots, pour le meilleur comme pour le pire.

