La chaîne YouTube du Studio Pierrot derrière l'Anime Naruto a mis en ligne la bande annonce "ROAD OF NARUTO" pour célébrer le 20e anniversaire de l'anime du même nom. La vidéo est en fait une compilation de 10 minutes de du "remaster" de diverses scènes cultes de la saga. Un travail de longue haleine pour sublimer de vieux épisodes.

Naruto en plus beau

Les scènes sont accompagnées évidemment d'un mélange des chansons de la série, avec les génériques les plus cultes. Les fameux Opening permettant aux fans d'écouter "Go !!!" de FLOW ou encore "Silhouette" du groupe KANA-BOON. Bref, de très bons souvenirs et une grosse dose de Nostalgie. Pour la petite histoire, sachez que le le premier anime de Naruto a été diffusé d'octobre 2002 à février 2007, tandis que la suite Naruto : Shippuden a été diffusée du février 2007 à mars 2017. Si le réalisateur Hayato Date ( Gunjou No Magmell ) a réalisé Naruto, Shippuden a impliqué plusieurs réalisateurs dont Osamu Kobayashi, Chiaki Kon ( Sailor Moon Crystal Saison 3) ou encore Toshinori Watabe et Mazahiko Murata ( To Your Eternity ).

Dans le même temps, TV Tokyo a publié un ensemble de visuels pour fêter les 20 ans de la série. De quoi enfoncer le couteau dans la plaie pour ceux dont la nostalgie est une maladie incurable.

Et vous, quel souvenir gardez-vous de cette saga ?