Attention, cette news inclut des spoilers sur My Hero Academia.

Les fans de My Hero Academia attendent avec impatience les nouveaux chapitres qui arrivent de façon régulière. L'intensité est à son comble alors qu'on semble s'approcher du final. Une situation désespérée se prépare, alors que All Might est à l'article de la mort entre les mains de OFA. On attendait donc de voir comment nos protagonistes allaient réagir. Nous avons aujourd'hui la réponse avec les premiers leaks du chapitre 404 de MHA, vraisemblablement intitulé « We love you! All Might!! ».

Les leaks du chapitre 404 de My Hero Academia

Souvenez-vous, AFO (All for One) s'apprêtait à en finir avec All Might, son ennemi de toujours et icône du monde des héros. Le chapitre 404 de My Hero Academia reprend à ce moment-là et nous montre la vision sinistre de Nighteye. L'ami d'All Might avait effectivement prédit sa mort, sans lui dire la manière dont ça allait se produire. On se rend compte qu'on est visiblement en train de vivre les derniers instants du super-héros que Nighteye avait vu grâce à son pouvoir. Le monde entier observe avec horreur derrière son écran la future défaite de son idole.

Mais Deku et Bakugou ne comptent pas en rester là. Les deux protagonistes phares de My Hero Academia joignent leurs forces pour lancer un sauvetage d'All Might. Ils se tiennent main dans la main et se mettent à tourner dans les airs. Deku dépasse ses limites, en dépit des avertissements qui lui sont donnés. Il lance Bakugou, mais on ne sait pas s'il arrivera à temps. De son côté, Shigaraki est persuadé que c'est déjà trop tard. Il explique que le vestige d'All Might dans OFA (One for All) a disparu et qu'un autre est apparu. L'antagoniste dirait alors les mots suivants : « La mort de l’homme qui a apporté des rêves dans ce monde ramènera le monde réel ».

On voit ensuite Deku qui se rappelle des mots de Nighteye concernant la puissance des prières et des souhaits du peuple. On voit ainsi des gens prier pour la survie de leur héros bien-aimé. Le chapitre se conclut sur une magnifique séquence où Bakugou vole à travers les airs pour venir exploser les bras d'AFO. Cela lui permet de sauver All Might, sous le regard surpris d'AFO qui rate à nouveau sa chance de tuer son némésis. Une dernière phrase est prononcée par Bakugou, en sang mais soulagé d'avoir réussi cette prouesse : « Nous allons gagner ». Le vestige de OFA reprend sa forme d'avant, et l'espoir renaît. C'est visiblement comme ça que se termine le chapitre 404 de My Hero Academia, qui rappelons-le sortira officiellement le 22 octobre.