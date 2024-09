La série de Capcom est désormais un succès planétaire. Si la licence a toujours été populaire, elle a longtemps été considérée comme de niche jusqu’en 2017. Monster Hunter World est sorti sur PS4, PC et Xbox One, mettant tout le monde d’accord. Records à gogo, des millions de nouveaux fans, une réussite totale. Maintenant, on n’attend plus qu’une chose… la suite ! Et elle arrive en 2025 avec Monster Hunter Wilds. On devrait d’ailleurs revoir le jeu sous peu et, on l’espère, avec une démo bientôt. Mais en attendant, c’est bien World qui nous fait un petit cadeau : un coffret double vinyle collector.

Un double collector dispo pour Monster Hunter World

Monster Hunter World est peut-être réputé pour ses graphismes et ses combats, mais son OST n’est pas en reste. Le thème principal reste en tête et les musiques qui accompagnent les affrontements sont tout bonnement épiques. Le jeu a donc gravé sur vinyle une partie de son OST, disponible chez les revendeurs habituels comme Fnac, Amazon ou encore Cultura pour environ 55€. Pour ce beau coffret de deux beaux vinyles colorés, on retrouve donc une vingtaine de musiques remasterisées pour l’occasion, une pochette extérieure cartonnée et imprimée aux couleurs du jeu, ainsi que des pochettes pour y glisser les vinyles, elles aussi imprimées. Le coffret double vinyle Monster Hunter World est disponible dès maintenant.

Une Edition ultra collector monstrueuse avec 6 vinyles !

Pour les grands collectionneurs et archi-fans, il existe également un monstrueux coffret de 6 vinyles pour Monster Hunter World à plus de 130€. Mais là, bien que les vinyles ne soient pas en couleurs, le coffret est gigantesque et illustré bien évidemment. 6 pochettes représentant à chaque fois un monstre iconique, et surtout plus de 80 musiques du jeu. Oui, c'est bel et bien monstrueux, et à l'heure où ces lignes sont écrites, ce n'est disponible que chez Laced Records en import ou chez nous via la FNAC et Cultura.