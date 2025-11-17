Outre l'annonce pour Monster Hunter Wilds de sa quatrième mise à jour gratuite majeure incluant notamment le Dragon Ancien Gogmazios à venir le 16 décembre 2025, la monstrueuse franchise de Capcom a récemment eu droit à une autre annonce ciblant également le mois prochain. C'est en tout cas ce qu'a récemment rapporté IGN, la source originale renvoyant à l'heure où nous écrivons ces lignes vers un lien mort, potentiel signe d'un leak ou d'une annonce faite plus tôt qu'escompté.

Monster Hunter s'apprêterait à investir un nouveau Repère Secret bientôt

Le mois de décembre 2025 promet d'être riche en nouveautés pour la franchise Monster Hunter. En plus de l'arrivée du Gogmazios, de nouvelles mécaniques endgame et d'une amélioration des performances très attendus sur Wilds, il semblerait que la licence dans son ensemble aura également droit à du nouveau via une collaboration pour le moins monstrueuse. Après Avatar, ce serait en effet au tour de Monster Hunter de faire l'objet d'un crossover avec le célèbre jeu de cartes Magic.

Wizards of the Coast aurait en tout cas publié un communiqué de presse annonçant la sortie de cette collaboration, prévue pour décembre. Cependant le lien de ce communiqué est actuellement indisponible, et le site web de Magic ne contient aucune information ni illustration. Il serait cela dit question pour cette collaboration entre Magic et Monster Hunter de quatre sets au prix de 30 $ chacun, et des éditions brillantes à 40 $. De même, il ne serait pas question de nouvelles mécaniques, mais simplement de réimpressions de cartes Magic précédentes, avec des illustrations inspirées des jeux de Capcom.

Selon IGN, les quatre sets Magic x Monster Hunter porteraient les noms suivants : « La Chasse », « Les Chasseurs », « Les Monstres » et « Les Monstres II ». Les deux extensions « Monstres » comprendront neuf monstres issus de toute l'histoire de la série, en tant que créatures légendaires, comme Nergigante de Monster Hunter World (remplaçant « Vaevictis Asmadi, le Terrible ») ou Gore Malaga (« Razaketh, le Sang-Impur ») du quatrième épisode. Pour l'instant, la répartition des monstres entre les deux extensions reste incertaine.

Concernant « Les Chasseurs », chaque carte proposera différents ensembles d'armures et d'armes axés sur le sous-type humain. Par exemple, une carte « Grand Abolisseur » deviendra une armure de Tigrex et des faux en os. Il en va de même pour les butins de « Chasse », où une carte « Obéissance aveugle » prendra la forme du Malzeno de Monster Hunter Rise : Sunbreak.

Si vous êtes fan des jeux, le crossover entre Magic et Monster Hunter devrait être disponible du 1er au 22 décembre 2025. Une annonce plus officielle devrait avoir lieu prochainement.

© Capcom

Source : IGN