La route continue d'être sinueuse et semée d'embûches pour le Blue Bomber de Capcom : en 2017, l'éditeur faisait part de ses envies de porter la saga Mega Man sur grand écran, en confiant le projet à la 20th Century Fox et aux scénaristes Henry Joost et Rel Schulman. Quelques tours de calendriers plus tard, les plans pourraient bien avoir changé, et pas ceux du Dr. Wily.

Les robots contre-attaquent

En effet, les deux scénaristes semblent avoir laissé échappé une bribe d'information (depuis supprimée) sur le site Internet de leur société de production : Supermarché (en français dans le texte). Dans un passage sauvegardé par le site Rockman Corner, le duo laisse entendre que le film pourrait désormais prendre la forme d'une série diffusée sur la plateforme Netflix :

Henry, Rel et leur producteur en interne Orlee-Rose Strauss continuent d'être actifs. Parmi leurs projets en cours figure une adaptation du héros de Capcom, Mega Man, pour Chernin Entertainment et Netflix, qu'ils scénarisent et réalisent.

Ce bout de phrase désormais disparu laisse donc entendre que le film pourrait peut-être être diffusé directement en streaming, plutôt que de passer par une sortie au cinéma, une étape que l'on sait désormais très délicate, la faute à un célèbre virus couronné, qui rend la situation toujours plus incertaine...

Sortie en 20XX

En attendant dé découvrir si le coup est parti aussi rapidement d'une décharge de Mega Buster, rappelons que le film Mega Man s'était renforcé avec l'arrivée d'un autre scénariste, Mattson Tomlin, qui faisait part de ses envies d'explorer les tréfonds du Blue Bomber :

De la même manière avec n'importe quel autre personnage, il faut le considérer comme s'il était une vraie personne. Ma manière de faire a toujours consisté à me demander : qu'est-ce qui rend une histoire captivante ? Et quelle est la véritable âme de ce personnage ? Nous le connaissons tous comme ce Blue Bomber caricatural qui saute et tire. Visuellement, le personnage va plaire aux fans du jeu vidéo, mais savent-ils ce qu'il s'y joue réellement ? Qu'est-ce que ce personnage peut vraiment traverser ?



Le film sera universel, primal et émouvant, pour que tout le monde puisse en quelque sorte s'identifier. Je suis donc vraiment enthousiasmé par ce script, avec ce que les gars vont faire de ce film et j'espère que l'on pourra bientôt en parler.

Que le film soit ou non diffusé sur Netflix, espérons que la bande-son soit au niveau, histoire de faire honneur à la série. De son côté, Capcom s'excusait récemment de ne pas avoir fêté dignement son vingtième anniversaire. De quoi redonner espoir à toute l'humanité ? Allez savoir...