Etre fan de la licence Mass Effect et prendre son mal en patience, ça fait deux. Pour le moment, le plus gros des effectifs de BioWare a été dépêché sur Dragon Age 4 : DreadWolf. Et d'une manière générale, c'est la panique à bord chez EA à cause des licenciements qui ont eu lieu. Pour autant, le cinquième opus tant attendu n'a pas l'air d'avoir été impacté par ça. De ce qu'on a cru comprendre, il est toujours en pré-production. En bref, ce n'est pas pour demain, mais il va bien. Pour aider à patienter, un jeu inédit a été dévoilé, et il va peut-être vous intéresser.

Mass Effect est de retour... en jeu de plateau

Vous l'aurez sûrement compris, mais on ne parle pas d'une expérience vidéoludique. Mass Effect the Board Game – Priority : Hagalaz est un nouveau jeu de plateau façonné par les équipes de Modiphius Entertainment. C'est une excellente nouvelle, car il a une bonne réputation dans le milieu. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, c'est lui qui a mis sur pied Elder Scrolls : Call to Arms ou encore Dune : Adventures in the Imperium. Mais il a également touché à la franchise Fallout. Du coup, c'est au tour de la série de BioWare d'y passer, et au vu du pitch, ça s'annonce croustillant.

L'histoire prendra place durant les événements de Mass Effect 3 et elle pourra se jouer en solo ou en coopération jusqu'à 4 joueurs. A l'instar des jeux, vos choix auront des conséquences sur le déroulé de l'aventure, mais également sur les différents membres de votre équipage. Ces derniers pourront d'ailleurs être améliorés grâce à des missions de loyauté. Autant dire que ça promet d'être complet, même si ça s'adresse surtout aux fans hardcore vu le niveau de détail. Pour l'heure, le jeu n'a pas encore de date de sortie précise. On nous dit simplement qu'il arrivera en 2024, et qu'il sera distribué par Asmodee.

Nous sommes en l'an 2186 et les Moissonneurs ont envahi la galaxie. Parce que le Conseil a ignoré les avertissements du commandant Shepard, les Races de la Citadelle sont submergées et sur le point de perdre la guerre. À bord du SSV Normandy, Shepard effectue des missions pour préparer le Creuset, une ancienne super-arme extraterrestre, dans une dernière tentative pour vaincre les Moissonneurs.