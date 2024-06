Les rumeurs vont bon train concernant le possible retour d'un des personnages les plus aimés de l'univers cinématographique Marvel. L'acteur derrière ce héros iconique a récemment laissé entendre qu'il serait prêt à reprendre son rôle. Suscitant une vague d'excitation parmi les fans. Ce personnage, dont le départ avait marqué un tournant majeur dans l'histoire du MCU, pourrait bien faire son retour. Le tout dans les futures productions de Marvel.

Enfin de retour chez Marvel ?

Robert Downey Jr., l'acteur emblématique derrière le personnage de Tony Stark, alias Iron Man, a récemment exprimé son intérêt pour un retour dans l'univers cinématographique Marvel. Lors d'un entretien avec Jodie Foster pour le programme Actors on Actors de Variety, Downey a évoqué sa volonté de revisiter le rôle qui l'a rendu mondialement célèbre.

Dans cette conversation, Foster a interrogé Downey sur sa disponibilité pour reprendre son rôle d'Iron Man. L'acteur a répondu avec enthousiasme, déclarant : « C'est littéralement dans mon ADN. [Tony Stark est] probablement le personnage qui me ressemble le plus, même s'il est beaucoup plus cool que moi. Je suis devenu étonnamment ouvert à cette idée. » Cette déclaration réaffirme ses propos précédents. Où il avait mentionné que ce rôle semblait l'avoir choisi et qu'il ne fallait jamais parier contre Kevin Feige, le président de Marvel Studios.

Robert Downey Jr. a incarné Iron Man dans dix films du MCU, débutant avec le film Iron Man en 2008, qui a jeté les bases de l'univers Marvel au cinéma. Son parcours s'est conclu en 2019 avec Avengers: Endgame, où son personnage trouve une fin héroïque et poignante. Cependant, avec l'introduction du multivers dans les futurs projets Marvel, un retour de Tony Stark pourrait être possible. Sans diminuer l'impact de sa mort dans Endgame.

L'ouverture du multivers, explorée dans des films récents et à venir, offre une opportunité unique de ramener des personnages disparus. Sans compromettre la continuité narrative. Avec Avengers: Secret Wars en préparation, il est envisageable de voir des versions alternatives de Tony Stark. Permettant à Downey de revenir dans le rôle sans effacer son sacrifice héroïque.