Disney Lorcana, le TCG dans l'univers des films d'animation qui ont bercé votre enfance, vient d'annoncer une nouvelle extension surprenante baptisée Hyperia City.

C'est une grande semaine pour les fans de Disney. Après les nouveautés en termes de gaming, cette fois c'est le TCG Lorcana qui fait l'objet d'une belle annonce. Ravensburger vient de lever le voile sur la 14ᵉ extension, un set intitulé Hyperia City. Apprêtez-vous à faire vos premiers pas dans une métropole fantastique mettant en lumière l'univers de Coco et plusieurs films Pixar. Découvrez ses nouveautés avant la sortie le 23 octobre 2026.

Loracana fait le plein de nouveautés avec l'extension Hyperia City

Chaque extension est très attendue des fans de Lorcana aussi bien pour les personnages mis à l'honneur que les potentielles nouveautés ajoutées au gameplay. Dans le cas d'Hyperia City, nous avons un peu des deux, de quoi réjouir les joueurs du TCG.

Ainsi, Hyperia City va jouer cartes sur table en mettant en scène les personnages de plusieurs films Pixar. Le premier mis en avant n'est autre que Coco, visiblement très prisé en ce moment puisqu'il est aussi le premier à avoir été annoncé pour le jeu Kingdom Hearts 4. On pourra aussi retrouver des cartes Lorcana Monstres & Cie, Zootopie ou encore Les Nouveaux Héros.

En plus de cela, la future extension Disney Lorcana va ajouter une grande nouveauté : les gouttes d'encre. Elles vous octroieront une encre à usage unique, que vous pourrez utiliser pour jouer une carte de votre main ou pour en renforcer d'autres. Cette nouvelle mécanique a été pensée pour apporter une nouvelle dynamique à vos parties, voire changer complètement le rythme.









© Ravensburger / Disney

Le chapitre 14 Hyperia City en précommande

La sortie du chapitre 14 Hypercia City de Disney Lorcana approche déjà ! Il sera disponible en avant-première dès le 16 octobre prochain dans les boutiques spécialisées et dans certaines boutiques Disney et parcs. Autrement, la sortie mondiale est fixée au 23 octobre 2026. Vous pouvez déjà passer précommande pour les différents boosters, packs et même les tapis de jeu :

D'autres sets Disney Lorcana annoncés pour 2027

Ravensburger a encore quelques atouts dans sa manche. Le TCG Disney Lorcana a déjà tout un programme pour 2027. Trois nouveaux sets prendront la relève après l'extension Hypercia City et a déjà une idée de leur calendrier de sortie :

Début 2027 : sortie du set Encresombre avec Hadès à l'honneur

: sortie du set Encresombre avec Hadès à l'honneur Printemps 2027 : sortie du set Aventure cosmique avec les personnages de La Petite Sirène, Lilo & Stitch et Wall-E

: sortie du set Aventure cosmique avec les personnages de La Petite Sirène, Lilo & Stitch et Wall-E Plus tard en 2027 : annonce du set Chaos magique