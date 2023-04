Le 10 avril 2023, le célèbre personnage de Lofi Girl a momentanément disparu de son live de musique, et ce, dans le cadre d'une campagne marketing élaborée visant à apporter une « surprise » et à amener la chaîne « vers de nouveaux sommets ». Quelle est donc cette surprise ?

Le secret entourant la disparition de Lofi Girl a finalement été révélé

La nouvelle surprise de Lofi Girl a été révélée aux abonnés, qui ont découvert un nouveau livestream musical dédié à la musique synthwave. Cette forme de musique électronique s'inspire des bandes-son des films de science-fiction et d'horreur des années 80, cherchant à recréer leur ambiance unique et leurs émotions.

La musique synthwave utilise souvent des sons de synthétiseurs rétro, des guitares électriques, des voix robotiques et des rythmes énergiques pour créer un univers sonore particulier, qui peut être à la fois nostalgique et futuriste. Ce choix musical original de Lofi Girl a suscité l'intérêt et l'enthousiasme de nombreux fans de musique électronique et de culture pop des années 80.

Lofi Girl remplacée par Lofi Boy ?

Lorsque la Lofi Girl est réapparue sur sa chaîne YouTube après quelques heures d'absence, elle était accompagnée d'un nouveau personnage : le Synthwave Boy (Lofi Boy). Contrairement à la musique chill et douce qui accompagne habituellement la Lofi Girl, Lofi Boy joue de la musique électronique aux sonorités plus agressives, idéales pour se défouler.

Lofi Girl De retour avec un nouvel ami

Ce nouveau personnage a suscité l'intérêt des fans, notamment avec le détail marquant qu'a révélé l'annonce. Le direct original avait diffusé, après la disparition de Lofi Girl, un mouvement de la caméra se dirigeant, à travers la fenêtre, en direction de l'immeuble d'en face. Suite à cela, le cadre s'est resserré sur une fenêtre d'où s'échappait une lumière bleue. À travers celle-ci, on y voyait clairement sur un bureau le casque de la jeune fille, laissant ainsi penser que cette dernière habite dans le même quartier que le nouveau personnage.

Cette nouvelle approche musicale de la chaîne YouTube de Lofi Girl promet d'apporter un vent de fraîcheur et de diversité à son contenu. Des internautes ont remarqué que la fenêtre bleue, présente dans le live de la jeune femme, contenait l'adresse d'un nouveau site web, transmis en morse. Ce site, www.lofiworld.com, redirige vers une vidéo privée de Lofi Girl.

Qu'est-ce que la Lofi ?

La musique Lofi, abréviation de « low fidelity », est un genre musical qui se distingue par sa production sonore volontairement Lofi, avec un son brut ou artisanal rappelant les vieux enregistrements analogiques. Cependant, elle est surtout connue pour ses boucles de samples, ses beats relaxants et ses mélodies mélancoliques qui créent une ambiance nostalgique et apaisante. En effet, la Lofi est souvent utilisée comme musique d'ambiance pour étudier, se détendre ou se concentrer.