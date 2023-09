Fin du suspens, cela sera donc Emily Rudd qui sera parfaite dans le rôle de Vivi, et puis également de Shirahoshi ainsi que de Rebecca. Et là vous allez vous demander "Pourquoi ? Quelle est donc cette mascarade ?". Eh bien si comme moi vous débutez en One Piece avec le Live Action de Netflix, sachez qu'il est reproché au créateur du manga Eiichirō Oda de créer des clones de Nami pour certains de ses personnages féminins en changeant simplement la couleur de leurs cheveux. Emily Rudd pour toutes fera donc l'affaire, ou pas !

