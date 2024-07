Décidément, cela ne s'arrête plus, et on peut découvrir un tout nouveau set LEGO qui devrait avoir ce qu'il faut pour charmer bon nombre d'amateurs. Voici toutes les infos à connaître.

LEGO s'adresse à tout le monde, et outre les grandes licences comme Star Wars, Harry Potter ou encore Jurassic Park, l'entreprise danoise adapte aussi de nombreux jeux vidéo en sets. Parmi eux, Mario, mais aussi Sonic. Justement, la nouveauté qui s'annonce concerne le plus célèbre des hérissons, avec même une date de sortie pour l'occasion.

LEGO propose un nouveau set d'un célèbre jeu vidéo

Les passionnés de jeux vidéo et de LEGO peuvent se réjouir : un nouveau set LEGO Sonic, mettant en vedette Shadow the Hedgehog, sera bientôt disponible. Prévu pour une sortie le 1er octobre 2024, ce modèle de collection détaillé sera vendu au prix de 69,99 euros. Ce set de 720 pièces est conçu pour les amateurs de jeux vidéo et les constructeurs expérimentés. Le modèle à construire et à exposer comprend la tête de Shadow avec ses célèbres piquants, un socle avec une plaque nominative, ainsi que divers Easter eggs cachés, comme une Émeraude du Chaos et trois Anneaux d'Or. Histoire de flatter les fans.

Comme on peut s'en douter, ce set LEGO Shadow the Hedgehog est une excellente idée de cadeau pour tout fan de Sonic, ou même un beau cadeau à s'offrir pour enrichir sa propre collection. Il s'inscrit dans la gamme LEGO Sets for Adults. Comme souvent, pour faciliter la construction, une version numérique des instructions est disponible sur l'application LEGO Builder, offrant une alternative pratique aux instructions papier. Parfait si vous n'êtes pas très manuel.

Le set en chiffres

Hauteur : 20 cm

: 20 cm Largeur : 17 cm

: 17 cm Profondeur : 21 cm

: 21 cm Nombre de pièces : 720

: 720 Prix : 69,99 euros

: 69,99 euros Disponibilité : 1er octobre 2024









Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas vraiment le genre de set conçu pour créer un joli diorama. Il s'agit plutôt d'un kit qui a pour objectif de servir d'objet de décoration, pourquoi pas pour embellir une bibliothèque ou simplement pour trôner à côté d'une console. Si l'on aime Sonic, forcément, il y a de quoi craquer. Il ne manque plus que le hérisson bleu pour faire la paire.